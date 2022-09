Een tijdrit om mee te beginnen, om Evenepoel mee te lokken? Giro-organisatie maakt enkele etappes bekend

Is het om Remco Evenepoel te kunnen strikken dat de Giro begint met een tijdrit in 2023? Het ligt nu alleszins helemaal vast.

Het was eigenlijk al publiekelijk geweten dat de Giro volgend jaar met een tijdrit zou beginnen. Dat is nu ook bevestigd door de organisatie. Het parcours van enkele ritten uit de Giro van volgend jaar is immers al bekendgemaakt. Het gaat om de openingstijdrit in rit 1, de eerste etappe in lijn en dus rit 2, en rit 7.

De Grande Parenza zal in de regio Abruzzo plaatsvinden, met een individuele tijdrit van 18,4 kilometer. Een mooie kans voor Remco Evenepoel om de roze trui te grijpen. Indien dat zou lukken, bestaat ook de mogelijkheid om die trui even te houden. Op dag 2 valt immers een massasprint te verwachten in San Salvo.

Een deelname aan de Giro stond oorspronkelijk in de plannen van Remco Evenepoel, maar na het winnen van de Vuelta klinkt de roep om naar de Tour te gaan steeds luider. Mogelijk kan een groot aantal tijdritkilometers in de Giro Quick-Step alsnog overtuigen. Inmiddels is ook al duidelijk dat de zevende rit in de Giro van volgend jaar eindigt met een aankomst bergop.