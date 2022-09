Transferstormpje zal wellicht koelen zonder blazen, of Ineos moet écht met het grote geld over brug komen

Quick-Step heeft pas een nieuwe wereldkampioen en meteen ontketent zich een transferstormpje. Ineos zou Evenepoel willen, en Bramati ook als het even kan. De kans dat beiden volgend jaar deel uitmaken van Soudal-Quick.Step is groter dan niet.

Het waait nu weer heel even stevig boven de hoofden van de grote bazen van wielerploeg Quick-Step - of baas, want is er meer dan één - maar wellicht gaat de wind straks wel weer liggen. Koelen zonder blazen, heet zoiets. Remco Evenepoel heeft Patrick Lefevere al verteld om niet alles te geloven wat in de media verschijnt. Bramati heeft op zijn eigen sociale media al duidelijk gemaakt dat hij Quick-Step niet wil verlaten.

Aan het eind van de rit blijft alles wellicht zoals het was, toch? Het houdt werkelijk geen steek voor Lefevere om Evenepoel te laten gaan. Ze zijn samen aan een project beginnen bouwen. Een project dat samengaat met een budgetverhoging door het aantrekken van Soudal, dat zich net internationaal in de markt wil zetten en hiervoor in de eerste plaats logischerwijs kijkt naar rondesucces met Evenepoel.

SLECHTE TIMING

Sowieso willen ze een goudhaantje als Evenepoel natuurlijk niet kwijt bij de ploeg, maar daar bovenop komt nog eens dat dit wel héél slechte timing zou zijn. Ook vanuit het standpunt van de renner zijn er niet meteen redenen voor het vertrek. Er is net bewezen dat succes op het grootste niveau bij zijn huidige ploeg wel mogelijk is, of het nu in een Monument of een grote ronde is.

Uiteraard is er geen garantie dat die extra stap richting Tourwinst ook nog volgt, maar die is er bij Ineos evenmin. Het is wel zeer aannemelijk dat ze bij de Britse topploeg het beu zijn om na jaren van dominantie in het rondewerk nu telkens op Jumbo-Visma, Quick-Step en UAE te stuiten in de grote ronden. Paniek is nochtans niet aan de orde, want met een golf van jong talent oogt de toekomst mooi.

(ON)GEDULD VAN RATCLIFFE

Het is de vraag hoeveel geduld zo'n Jim Ratcliffe nog kan opbrengen. De enge manier om Evenepoel te strikken is om er niet een beetje centen tegenaan te smijten, maar om echt voluit te gaan en om alle middelen aan te wenden. Er zijn er toch genoeg. Dan gaat het over een exhuberant loon in de eerste plaats.

Maar ook een bedrag dat een redelijke afkoopsom voorstelt (zoals een transferprijs in het voetbal) en er dan nog een deel bovenop als vergoeding voor het verbreken van een lopende overeenkomst. Niet enkel laat Ineos het geld dan rollen, maar stuurt het ook een signaal naar Evenepoel dat het hem écht wil en dat er langs Britse zijde rotsvast geloof is in hem als dé ronderenner van de toekomst.

CONTACT HOUDEN MAAR MEER NIET

Zelfs dan zullen ze er bij Quick-Step nog eens twee keer over nadenken. Veel waarschijnlijker is dat ze naar verloop van tijd bij Ineos er vrede mee nemen dat een onmiddellijke overstap van Evenepoel een onbegonnen zaak is. Brailsford kan nog eens naar Lefevere sturen dat hij hem altijd mag bellen als hij zijn wereldkampioen wil verkopen, maar wellicht blijft het daarbij. En dan blijft Bramati ook zeker op post.