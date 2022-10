De 5 genomineerden voor de Flandrien-trofee zijn bekend: wie volgt Wout Van Aert op?

Het einde van het seizoen nadert en dan komen de eindejaarsprijzen eraan. Zo rijkt Het Nieuwsblad elk jaar de Flandrien van het Jaar uit. Maandag hebben ze de 5 genomineerden bij de mannen bekendgemaakt. De winnaar wordt op 18 oktober bekendgemaakt.

Arnaud De Lie is de 1e genomineerde. De neoprof gooide dit seizoen grote ogen door vele zeges te pakken. Hij was dit seizoen het speerpunt bij Lotto Soudal en hij won onder meer de GP Jean-Pierre Monseré, de Ronde van Limburg, een rit in de Ronde van Wallonië en de Schaal Sels.

De volgende genomineerde is Remco Evenepoel. 2022 was een groot jaar voor hem. In het voorjaar won hij Luik-Bastenaken-Luik. In de zomer won hij de Classica San Sebastian enkele weken later won hij de Vuelta. Hij was de 1e Belgische groterondewinnaar sinds Johan De Muynck in 1978. Als kers op de taart werd Remco Evenepoel ook nog eens wereldkampioen na een solo van 25 km.

© photonews

Met Jasper Philipsen zit er nog een sprinter tussen de genomineerden. Hij won verschillende massasprinten, waaronder 2 in de Tour met een zege op de Champs-Elysées als hoogtepunt. Daarnaast won hij ook een rit in de Baloise Belgium Tour en 2 ritten in de UAE Tour.

Ook Dylan Teuns behoort tot de genomineerden. In het voorjaar won hij met overmacht de Waalse Pijl. Enkele weken later won hij ook een rit in de Ronde van Romandië. Daarnaast pakte hij ook tal van ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

© photonews

De laatste genomineerde is Wout Van Aert. Hij was top in het voorjaar, maar kende ook pech. Zo moest hij forfait geven voor de Ronde van Vlaanderen. Eerder had hij wel al de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Bank gewonnen. In de zomer was Van Aert alomtegenwoordig. Hij won 3 ritten, de groene trui en de superstrijdlust. Nadien won hij ook nog de Bretagne Classic.