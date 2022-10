Toeval of niet? Vier van de laatste vijf Girowinnaars delen opvallende statistiek

De Giro winnen lijkt niet altijd het beste voor een wielrenner.

Het lijkt toeval maar het heeft ook deels met pech te maken. Vier van de laatste vijf winnaars van de Giro wachten nog altijd op een nieuwe overwinning. Voor Jai Hindley (2022), Egan Bernal (2021), Tao Geoghegan Hart (2020) en Chris Froome (2018) is de Giro nog altijd hun laatste overwinning.

Bernal en Froome kunnen wel verzachtende omstandigheden inroepen. Froome viel in juni 2019 zwaar tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné en haalde sindsdien nooit meer zijn normale niveau. En ook Bernal viel begin januari 2022 zwaar op training in zijn thuisland Colombia. Hij koerst opnieuw, maar onderging onlangs weer een knieoperatie.

Enkel Richard Carapaz, de winnaar van de Giro in 2019, kon dus al winnen. Een rit in de Ronde van Polen in 2020 was zijn eerste overwinning na de Giro. In 2021 werd hij Olympisch kampioen op de weg en in de voorbije Vuelta won hij nog drie ritten.