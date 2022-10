Titelverdediger Tadej Pogacar sterkt omringd in de Ronde van Lombardije

Team UAE Emirates heeft zijn selectie voor de Ronde van Lombardije bekendgemaakt. Titelverdediger Tadej Pogacar is de kopman.

Vorig jaar won Tadej Pogacar de Ronde van Lombardije. Dit jaar wil hij zichzelf opvolgen en hij gaat als kopman van Team UAE Emirates naar het laatste monument van het jaar. De voorbije weken toonde Pogacar al dat hij in orde is. Hij won de GP van Montréal en de Tre Valli Varesine. Ook werd hij 2e in de Ronde van Emilia.

Naast hem kreeg Pogacar Rafal Majka, Joao Almeida, Davide Formolo, Marc Hirschi, Diego Ulissi en Jan Polanc mee. UAE pakt duidelijk met stevige ploeg uit.

"De ploeg is heel sterk", vertelt Pogacar. "Ook is de conditie wat ze moet zijn. Het zal een mooie race worden om het seizoen af te sluiten."