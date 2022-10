Annemiek van Vleuten schept duidelijkheid over haar pensioen

Annemiek van Vleuten heeft duidelijkheid geschept over haar pensioenplannen. Dat deed ze op een persconferentie aan de vooravond van de Ronde van Romandië.

Eerder dit jaar verlengde Annemiek van Vleuten haar contract bij Movistar voor een jaar. Ze vertelde toen dat 2023 haar laatste jaar zal worden.

Maar na haar wereldtitel in Wollongong begon van Vleuten te twijfelen. Ze wil pas stoppen als ze minder begint te worden, maar 2022 vond ze haar beste seizoen uit haar carrière. Daardoor begon ze te twijfelen.

Op een persconferentie net voor de Ronde van Romandië kwam van Vleuten nog eens terug op haar mogelijk pensioen: "De media namen de quote over de twijfel uit de context. Ik had gewoon geantwoord op de vraag of ik soms twijfel en ik bevestigde dat. Ik twijfel soms om te stoppen omdat ik het nog steeds graag doe."

"Maar de media interpreteerde dat ik misschien toch zou verder doen. Dat is niet het geval. In 2023 zal ik een volledig seizoen in de regenboogtrui rijden. Voor mij is dat de perfecte manier om te stoppen. Daarover twijfel ik niet en ik zal me in 2023 maximaal geven", sloot van Vleuten af.