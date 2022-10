Sven Vanthourenhout ziet na een Belgisch succesjaar het positief in: "Er komt nog veel goeds aan"

België kende in 2022 27 overwinningen in de WorldTour. Dat stemt bondscoach Sven Vanthourenhout tevreden. Ook over de toekomst is hij positief.

9 verschillende renners zorgden voor 27 Belgische WorldTour-zeges. "Dat basis is breed", wist bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws te zeggen. "We doen het met ervaren renners, jeugd en zelfs met aankomende jeugd. Ook winnen we op verschillende fronten: in eendagswedstrijden en rittenkoersen en in de sprint, de tijdrit en de bergen."

Of België dat in de toekomst zal kunnen herhalen, is nog afwachten. Al ziet Vanthourenhout het positief: "Er is veel jong potentieel. Jordi Meeus en Arnaud De Lie zijn nu al toppers. Ook is er Gerben Thijssen er nog in de sprint. Voor het klimwerk zijn er ook Mauri Vansevenant en Ilan Van Wilder. En we mogen ook Cian Uijtdebroeks niet vergeten."

Wel had Vanthourenhout nog een waarschuwing: "We zijn in de kasseikoersen te afhankelijk van Wout Van Aert en moeten daarin blijven meespelen. Maar er is jong volk op komst. De Lie en Jasper Philipsen zijn mannen die op termijn Parijs-Roubaix kunnen winnen."