Eli Iserbyt kan lachen na het slagen van plan A in Waterloo: "Van de Wereldbeker moeten ze afblijven"

Amusement verzekerd als je de Wereldbeker in Waterloo kan winnen, zoals Eli Iserbyt zondag deed. Een shirt dat hem zal doen denken aan Waterloo heeft hij erbij. De witte trui als leider in de Wereldbeker is wellicht het belangrijkste souvenir.

"Nervositeit was er niet, wel wat spanning. Ik vond het leuk van in het begin. Ik reed een goed tempo. Het was goed om alleen te rijden. Als je in een groep op kop moet rijden, zet je de anderen alleen maar in een zetel. Ik had een kloof en ben dan voluit gegaan", legt Iserbyt uit na zijn zege op Amerikaanse bodem. "Laurens Sweeck bleef wel druk zetten. Ik moest pushen tot het einde, maar ben blij met mijn vorm en de overwinning."

Conditioneel is het zeker niet slecht

Het ideale scenario voltrok zich voor hem. "Het was een plan om vroeg alleen te gaan, maar je moet goede benen hebben en 110% zijn. Dat was het geval. Conditioneel is het zeker niet slecht. Ik had de voorbije weken een klein beetje last. Ik denk dat dat nu wel voorbij is, met al de juiste behandelingen. Dit was plan A. Ik had ook nog andere plannen, maar ben blij dat ik dit tot uitvoering kon brengen."

Eli Iserbyt verdedigt zijn eindzege in de Wereldbeker van vorig seizoen en is alweer goed begonnen in dat klassement. Het deed hem denken aan een uitspraak van Michel Wuyts, die hij al grappend wel wou bijtreden. "Van de Wereldbeker moeten ze afblijven", lacht Iserbyt. "Ik zou dat graag verderzetten, ja."