Laurens Sweeck moest plaatsen goedmaken om zich te mengen in de strijd: "Denk dat ik benen had voor overwinning"

Laurens Sweeck was een hele mooie tweede na een intense strijd in Waterloo. De overwinning had volgens hem ook gekund, als hij niet zoveel energie moest verspillen in de start.

"Ik was hier voor de overwinning", aldus een ambitieuze Laurens Sweeck voor de UCI-microfoon na de eerste Wereldbekercross van het seizoen. " Ik denk dat ik er ook de benen voor had, maar na de eerste bocht zat ik op plaats 20-25. Ik moest in de eerste twee ronden al volle bak geven om de kloof met de kop van de koers te dichten." Helemaal vooraan geraakte de man die nu voor Crelan-Fristads rijdt zelfs nooit. "Eli Iserbyt was dan al vertrokken. Ik probeerde hem nog terug te halen, maar hij was al te ver om dat gat nog alleen toe te rijden", was de hoop van Sweeeck tevergeefs. TE LANGE INSPANNING Sweeck probeerde nog wel, maar Iserbyt heeft uiteraard ook wel onder de knie hoe hij een voorsprong moet managen. "Eli weet ook op welk moment iemand op breken staat. Het was een te lange inspanning voor mij om de kloof nog te dichten."