OFFICIEEL: Lotto Soudal degradeert uit de WorldTour

Het zag er al een heel seizoen aan te komen, maar het is zeker. Lotto Soudal degradeert uit de WorldTour.

Met nog enkele wedstrijden te gaan, telt Lotto Soudal 1170 UCI-punten minder dan Arkéa-Samsic die op de laatste veilige plaats staan. Dat is dus heel wat.

In theorie is het nog mogelijk dat ze de Franse formatie nog zouden inhalen, maar dan moeten ze elke wedstrijd nog winnen en de dichtste ereplaatsen bezetten. Dat is quasi onmogelijk. Lanterne Rouge voorspelde het verloop van het klassement voor de volgende 5 wedstrijden die nog meetellen, en ze kwamen uit op een zekere degradatie van Lotto Soudal. Zo zullen ze voor het eerst in hun bestaan niet meer tot het allerhoogste niveau behoren.

Maar niet getreurd: Lotto Soudal staat wel 1e in het klassement voor de ploegen die voor een vaste wild card in aanmerking komen. Zo zullen ze volgend seizoen in elke WorldTour-wedstrijd startrecht hebben. Zo zal Lotto Soudal nog altijd in de klassiekers en de grote ronden te zien zijn.

Lotto Soudal degradeert samen met Israël-Premier Tech uit de WorldTour. Hun plaatsen worden ingenomen door Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic.