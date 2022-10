Iserbyt krijgt Sweeck er niet definitief af maar viert alsnog aan de meet: "Ik dacht dat ik 20 procent kans had in de sprint"

Laurens Sweeck bleek deze keer wel een erg taaie klant. Toch was weer een vierende Eli Iserbyt te zien aan de meet. Droomscenario zo voor Pauwels Sauzen-Bingoal: net als voor Van Empel bij de dames een 2 op 2 in de VS voor Iserbyt.

Iserbyt dichtte zich in Fayetteville nog weinig winstkansen toe, toen bleek dat hij naar de streep moest met de op papier snellere Laurens Sweeck. "Ik dacht dat ik 20 procent kans had in de sprint. Ik weet dat Laurens een goede sprinter is. Ik wist dat het wind op kop was en ik moest in de tweede positie zitten. Dat was mijn enige kans."

Goed gezien dan van Iserbyt, die er onderweg alles aan deed om solo te kunnen gaan. "Ik dacht dat de klim beslissend zou zijn, maar aan het einde zat ik stilaan door mijn krachten. In de sprint was het alles of niets. Je moet altijd in uw eigen krachten geloven. Toen Laurens op de klim nog in het wiel zat, pepte ik mezelf op dat ik kon winnen. Ik weet dat Laurens op zijn beste niveau is sinds vier-vijf jaar. Chapeau voor hem."

MET LEIDERSTRUI IN GEDACHTEN

Winnen tegen sterke tegenstand maakt het misschien nog net een tikkeltje mooier. De zeges in Waterloo en Fayetteville zijn voor Iserbyt de ideale start in de Wereldbeker. "Ik ben zeker blij met de winst. Als ik tweede werd, had ik de leiderstrui niet. Dat zat wel in mijn hoofd."