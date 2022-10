OFFICIEEL: Dit is het parcours van de Giro 2023

De organisatie van de Giro heeft het parcours voor volgend jaar uit de doeken gedaan.

De Giro 2023 begint met een individuele tijdrit van 18,4 kilometer tussen Fossacesia en Marina Ortona in de Abruzzen. Er wordt op een Via Verde langs de kust gereden.

In rit 7 komt een eerste echte test voor de klassementsrenners. In een rit van 218 kilometer eindigt de rit boven op de Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore), de aankomst ligt op 2135 meter hoogte. In rit 9 moet er alweer tegen de klok worden gereden. Nu moet er zo'n 33,4 kilometer worden afgelegd.

Rit 13 komt weer boven aan. De aankomst ligt in het Zwitserse Crans Montana. Rit 16 boezemt ook angst in met heel wat beklimmingen en aankomst boven op de Monte Bondone. In rit 18 moeten de renners drie cols uit de Dolomieten over met een aankomst boven in Val di Zoldo. Rit 19 is de koninginenrit. De Passo Campolongo, Passo Valparola, Passo Giau, Passo Tre Croci en de lastige slotklim naar Tre Cime di Lavaredo komen allemaal op het bord van de renners.

Op de voorlaatste dag, in rit 20 moet er alweer tegen de klok gereden worden. Zo’n 18,6 kilometer met heel wat klimwerk ook. Daarvan zijn 11 kilometer vlak, de overige 7 kilometer gaan zo’n 12% gemiddeld omhoog. De Giro eindigt voor de vijfde keer in Roma met tien rondjes op een lokaal circuit.

Een samenvatting: start in Ortona, finish in Roma tussen 6-28 mei 2023. In totaal 3.449 km en 51.300 hoogtemeters, drie tijdritten van in totaal 71 km, tot acht mogelijke sprintetappes, drie ritten met meer dan 5.000 hoogtemeters en zes etappes langer dan 200 kilometer.

Routeschema

Rit 1: 6 mei: Fossacesia Marina - Ortona - Costa Dei Trabocchi (ITT): 18 km

Rit 2: 7 mei: Teramo - San Salvo: 204 km

Rit 3: 8 mei: Vasto - Melfi: 210km

Rit 4: 9 mei: Venosa - Laceno-meer: ​​184 km

Rit 5: 10 mei: Atripalda - Salerno: 172km

Rit 6: 11 mei: Napels - Napels: 156km

Rit 7: 12 mei: Capua - Gran Sasso D'Italia (Campo Imperatore): 218 km

Rit 8: 13 mei: Terni - Fossombrone: 207km

Rit 9: 14 mei: Savignano Sul Rubicone - Cesena (ITT): 34km

15 mei: Rustdag

Rit 10: 16 mei: Scandiano - Viareggio: 190km

Rit 11: 17 mei: Camaiore - Tortona: 218km

Rit 12: 18 mei: Bra - Rivoli: 179km

Rit 13: 19 mei: Borgofranco D'ivrea - Crans Montana: 208km

Rit 14: 20 mei: Sierre - Cassano Magnago: 194km

Rit 15: 21 mei: Seregno - Bergamo: 191km

22 mei: Rustdag

Rit 16: 23 mei: Sabbio Chiese - Monte Bondone: 198 km

Rit 17: 24 mei: Pergine Valsugana - Caorle: 192km

Rit 18: 25 mei: Oderzo - Val di Zoldo: 160km

Rit 19: 26 mei: Longarone - Tre Cime Di Lavaredo: 182km

Rit 20: 27 mei: Tarvisio - Monte Lussari (ITT): 19 km

Rit 21: 28 mei: Rome - Rome: 115km