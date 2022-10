Van Empel trekt verbluffende seizoensstart door en maakt het af in sprint met 3: "Revanche op WK in Fayetteville"

De verbluffende seizoensstart van Fem van Empel blijft maar duren. Een revanche op het WK van vorig jaar is zo wel een feit.

Na al gewonnen te hebben in Waterloo, was Van Empel ook de beste in Fayetteville. "Het is geweldig om in de VS twee overwinningen te boeken. Ik had mij verwacht aan een aanval van Lucinda Brand. Het enige wat ik kon doen, was volgen. Het plan was perfect. Waar dit gaat eindigen? Weet ik niet. Ik verbaas mezelf soms ook nog. Ik mag niet vergeten dat ik er heel hard voor heb gewerkt deze zomer."

Begin dit jaar was er nog het WK veldrijden in Fayetteville. Van Empel moest toen genoegen nemen met een derde plek bij de beloften. "Ik ben toen met een beetje teleurstelling naar huis teruggekeerd. Je probeert dan wel wat te leren. Ik denk dat ik een goede revanche heb gepakt. Fouten kun je altijd maken, als je maar herstelt."

SPRINT STERK WAPEN

En het helpt als je snel bent aan de meet. Van Empel rekende af met Brand en Worst in een sprint met drie. "Enkel In Meulebeke ging het een keer niet goed, maar mijn sprint is wel mijn sterk wapen. Het was best wel spannend de laatste paar bochten. Ik ga echt wel met een goed gevoel naar huis."