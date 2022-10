De crossers moeten voor de wereldbeker in Hulst door het WK voetbal vroeger uit de veren

De wereldbekermanche in Hulst schuift met zijn starturen. De reden: op 27 november spelen de Rode Duivels en Marokko op het WK voetbal in Qatar tegen elkaar.

De veldrijders en veldrijdsters zullen op 27 november vroeger dan gewoonlijk uit de veren moeten. Vooral de vrouwen zullen vroeger moeten opstaan. Hun wereldbekermanche in Hulst zal al om 10.45 uur doorgaan. De mannen vertrekken om 12 uur. Dat komt omdat de Rode Duivels om 14 uur op het WK in Qatar tegen Marokko spelen. "Daarom hebben we het wedstrijdschema aangepast", staat er op de website van de Vestingscross te lezen.

Eind juni had de organisatie van de Vestingscross al voor een nieuwe datum geopperd. De wedstrijden organiseren op dezelfde dag als een wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal, zagen ze door de tv- en media-aandacht niet zitten. De zoektocht naar een nieuwe datum leverde niets op en dus moesten ze schuiven met de starturen.

Om 14 uur en 15 uur zijn er wel nog crossen in Hulst. Dan rijden respectievelijk de junioren en de nieuwelingen. Tegelijkertijd zal er naar het voetbal kunnen gekeken worden.

Vorig seizoen won Tom Pidcock de Vestingscross in Hulst bij de mannen. Bij de vrouwen won Lucinda Brand.