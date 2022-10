Ierland dient een crossborderaanvraag in om de start van de Tour de France te organiseren

Ierland mikt erop om in de toekomst de start van de Tour de France te organiseren. Opmerkelijk is dat ze daarbij Noord-Ierland in willen betrekken.

Het waren de Ierse minister van Sport Catherine Martin en de Noord-Ierse minister van Economie Gordon Lyons die bij ASO een aanvraag voor de organisatie van de Grand Départ indienden. Ze mikken op de start van de Ronde van Frankrijk van 2026 of 2027. Zo zouden Ierland en Noord-Ierland samen de organisatie opnemen, wat gezien de geschiedenis en politieke situatie toch opmerkelijk is. Na een woelige periode op het eiland werd het gebied na WOI in Ierland en Noord-Ierland gesplitst. "Het grootste wielerevenement van het jaar naar het eiland brengen, zou geweldig zijn voor het Ierse eiland", vertelde Martin aan VeloNews. In 1998 organiseerde Ierland al eens de start van de Tour de France. Het was enkel in de Republiek van Ierland en er waren toen 3 ritten, maar de start werd uiteindelijk ondergesneeuwd door het hele Festinaverhaal en andere dopingverhalen. Ook in 2014 organiseerden ze de start van een grote ronde. Ierland ontving toen de Giro.