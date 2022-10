Tomas Van Den Spiegel over de toekomst van de wereldbeker veldrijden: "Er is ook interesse in Afrika en Zuid-Amerika"

Tomas Van Den Spiegel is CEO van Flanders Classics die de wereldbeker in het veldrijden organiseert. Daarom is hij de geknipte persoon om over de toekomst van de cross te praten.

Voor het 3e seizoen op rij wordt wereldbeker veldrijden door Flanders Classics georganiseerd. Onder hun organisatie werd het aantal manches naar 14 stuks opgetrokken. "We moeten niet bedelen om aan dat aantal te geraken", vertelde Tomas Van Den Spiegel aan Het Laatste Nieuws. "Er zijn ook locaties die een meerjarencontract willen, maar dat deden we nog niet", ging Van Den Spiegel verder. "We willen het circuit bewust nog niet afsluiten en ruimte laten voor nieuwe regio's. Er is ook interesse van andere continenten." Zo lopen er gesprekken met organisaties in Afrika en Zuid-Amerika, maar dat zal nog niet meteen voor vandaag zijn. "Er moet vooral draagvlak zijn. Anders heeft een wedstrijd in die regio's geen zin", aldus Van Den Spiegel.