Nederlandse selectie voor wereldbeker in Maasmechelen met 2 terugkeerders in het veld

Zondag is er opnieuw een manche in de wereldbeker. Deze keer is het aan nieuwkomer Maasmechelen.

Bij de vrouwen zullen in Maasmechelen alle Nederlandse toppers erbij zijn. Enkel Lucinda Brand zal door de breuk in haar hand er niet bij zijn. Verder zijn er wel leidster in de wereldbeker Fem van Empel, Denise Betsema, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij. De overige namen zijn Marianne Vos, Puck Pieterse, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Maud Kaptheijns, Leonie Bentveld en Iris Offerein. Vos zal in Maasmechelen dit seizoen dus haar wereldbekerdebuut maken. "Voor haar zal het dit seizoen een 1e test zijn om zich met het internationale veld te meten. Dat is ook van belang met het oog op het EK in Namen", aldus bondscoach Gerben de Knegt. Bij de mannen zullen 5 renners aan de start staan. Dat zijn Lars van der Haar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Stan Godrie en Joris Nieuwenhuis. Die laatste zal dit seizoen zijn debuut maken. "De terugkeer van Nieuwenhuis kan voor de nodige kwaliteitsinjectie zorgen", weet de Knegt.