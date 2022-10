Egan Bernal duidelijk over 2023: "Ik wil opnieuw de Tour rijden"

Egan Bernal heeft ambities voor 2023. Hij zou opnieuw de Tour willen rijden.

2022 was niet het jaar van Egan Bernal. Vroeg in het seizoen kwam hij op training zwaar ten val. Een maandenlange revalidatie stond hem te wachten. In de zomer keerde hij al terug in peloton, maar in september onderging hij opnieuw een operatie. Enkele schroeven werden uit zijn knie weer verwijderd.

Toch kijkt Bernal met heel wat ambitie naar 2023. "Ik wil opnieuw de Tour rijden", is de Tourwinnaar van 2019 bij het Colombiaanse Radio Caracol duidelijk. "Het is alvast een kans om te finishen of om zelfs voor een klassement te gaan. Maar het klassement is wel het ideale scenario. Dan moet ik eerst al de verloren kracht in mijn rechterbeen terugwinnen, want ik heb veel spieren verloren."

"Ik heb 9 maanden voorbereidingstijd en heb er alle vertrouwen in dat het mogelijk is", ging Bernal verder. "Mentaal ben ik er alleszins klaar voor. En in 2023 zal ik sowieso een grote ronde rijden. Ik hoop dat het de Tour zal zijn."