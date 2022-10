Speculaties over de tijdritten in de Tour de France 2023

Er is al heel wat geschreven over het mogelijke parcours van de Tour de France van 2023. Ook over de tijdritten gaat er heel wat geruchten de ronde.

Volgens de geruchten zou er op de voorlaatste dag van de Tour de France in 2023 geen tijdrit zijn. Als opener van de slotweek zou er wel een tijdrit zijn. Het zou om een klimtijdrit in de Alpen gaan. Mogelijk wordt dat de enige tijdrit van de Tour. Al gaan ook de geruchten de ronde dat er een ploegentijdrit aan het begin van de Tour zou zijn. Een ploegentijdrit is al geleden van 2019. Toen reden de ploegen door straten van Brussel. De aankomst was aan het Atomium.