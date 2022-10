Richard Carapaz kijkt richting de Tour de France: "Het parcours past bij hem"

Richard Carapaz rijdt vanaf volgend seizoen voor EF Education-EasyPost. Daar keken ze tevreden naar de voorstelling van het Tourparcours terug.

"Momenteel lijkt iedereen voor een Tourdeelname van Richard Carapaz te gaan", vertelde Jonathan Vaughters, teambaas van EF Education-EasyPost aan VeloNews. "Het parcours past heel goed bij hem."

Het zal niet de vraag zijn of Carapaz de Tour zal rijden, maar eerder op welke manier. In de voorbije Vuelta reed hij heel aanvallend en won hij 3 etappes en het bergklassement. "Dat is veel spectaculairder voor de sponsors dan gewoon de beste proberen te volgen", aldus Vaughters.

"Het zal dus belangrijk zijn om eerst te weten op welke manier Carapaz de Tour wil rijden. Dan moeten we bekijken of de sponsors zich daar goed bij voelen. Zo kunnen we een plan opstellen. Ondertussen ben ik ook niet zo'n fan meer van gewoon te volgen en proberen een klassement te rijden. Dat kan een beetje saai zijn", aldus Vaughters.