Tadej Pogacar is tevreden met het Tourparcours: "De 3e week wordt cruciaal"

Tadej Pogacar was een aandachtige toeschouwer tijdens de voorstelling van het Tourparcours. Achteraf klonk hij tevreden.

De route beschreef Tadej Pogacar als "nice". "De start in het Baskenland is geweldig", vertelde hij aan Sporza. "Daarna wordt het snel lastig in de Pyreneeën. Vooral in de 3e week zal de koers ontploffen. Dan zullen we zien wie er zal winnen."

"Er zijn meer cols en er is maar 1 tijdrit", weet Pogacar. "Maar je moet in alle aspecten goed zijn. Dus het wordt een gelijkaardige voorbereiding zoals anders."

"De beste renners ter wereld zullen mijn rivalen zijn. Maar ik weet nog niet wie van hen zal deelnemen. Remco Evenepoel kan daar bij zijn, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen. Ik zou hem graag in de Tour zien en het tegen hem willen opnemen", sloot Pogacar af.