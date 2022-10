Denise Betsema domineert en volgt zichzelf in Ruddervoorde op

Denise Betsema heeft de 1e manche in de Superprestige in Ruddervoorde gewonnen. In de voorlaatste ronde liet ze haar laatste concurrente achter.

Geen Fem van Empel in Ruddervoorde. Met haar moesten de andere Nederlandse dames geen rekening houden.

Inge van der Heijden nam de beste start en ze legde de hele ronde een hoog tempo op. Aan het einde van de 1e ronde had ze een klein kloofje op het duo Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado.

Die 2 sloten snel aan en Betsema nam over. Halfweg had Alvarado moeite met het tempo van Betsema. We gingen met Betsema en van der Heijen de finale in.

Betsema versnelde nog eens in de voorlaatste ronde en van der Heijden moest de rol lossen. Betsema kwam met een halve minuut voorsprong solo over de streep. Van der Heijden was 2e. Alvarado 3e.