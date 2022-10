Denise Betsema pakt haar 1e seizoenszege: "Goed voor het moraal"

Denise Betsema pakte in Ruddervoorde haar 1e seizoenszege. Het deed duidelijk deugd.

"Ik ben hier super blij mee", begon Denise Betsema het flashinterview. "De laatste wedstrijden viel ik telkens naast het podium. Dan maakt een overwinning veel goed. Ook is Ruddervoorde een rondje dat me goed licht. Het is heel goed voro de moraal."

Op het einde moest Betsema niet meer voluit gaan. "Ik heb nog heel wat kunnen sparen en als het verschil groot genoeg is, lukt dat wel", ging ze verder. "Maar desondanks was het toch een zware wedstrijd. Die technische passages maken het echt intensief."

"Ik wou meer naar de kampioenschappen toewerken. Daarom wou ik wat later in vorm zijn. Het doel is het EK in Namen en ik hoop daar eindelijk eens een trui te winnen. Ik weet dat het moeilijk zal zijn, maar ga er wel vol voor", besloot Betsema.