Eli Iserbyt profiteert in Ruddervoorde van de lekke banden van Lars van der Haar

Eli Iserbyt heeft de Superprestigewedstrijd in Ruddervoorde gewonnen. Hij profiteerde optimaal van de dubbele portie pech voor Lars van der Haar.

Toon Vandebosch nam de beste start. Dat in tegenstelling tot Eli Iserbyt en Laurens Sweeck. Zij misten hun start compleet.

In de 2e ronde leidde Quinten Hermans in de ruime kopgroep over en Iserbyt kon in de achtergrond aansluiten. Ook Sweeck was aan het naderen. In de 3e ronde werd het tempo gedrukt en zo kon Sweeck terugkeren.

Aan het einde van de 3e ronde ging Michael Vanthourenhout ervandoor en Lars van der Haar glipte mee. Na een fietswissel van Vanthourenhout door een lekke band was van der Haar opeens alleen.

Van der Haar trok door en Iserbyt en Sweeck probeerden de kloof te dichten, maar ze kwamen nauwelijks korter. Van der Haar leek op weg naar een gemakkelijke zege, maar dan kreeg hij een lekke band. Zo naderden Sweeck en Iserbyt op een handvol seconden.

In de voorlaatste ronde reed van der Haar weer lek en Iserbyt ging erop en erover. Iserbyt won solo voor Sweeck. De ongelukkige van der Haar werd 3e.