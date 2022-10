Lars van der Haar is de pechvogel in Ruddervoorde: "Dit is gewoon kut"

2 lekke banden hebben roet in het eten van Lars van der Haar gegooid. Voor zijn dubbele portie pech leek hij zeker van een overwinning in Ruddervoorde.

Op 3 ronden van het einde leek de wedstrijd in Ruddervoorde in een beslissende plooi te zitten. Lars van der Haar had een ruime voorsprong en weerstond de achtervolgingspogingen van Laurens Sweeck en Eli Iserbyt. Maar dan kreeg van der Haar af te rekenen met 2 lekke banden en Iserbyt profiteerde optimaal. Van der Haar eindigde ook nog na Sweeck op plaats 3.

Achteraf baalde van der Haar als een stekker. "Dit is gewoon kut", vertelde hij in het flashinterview. "Het was aan de brug dat het 2 keer gebeurde. Je moest telkens je achterwiel wat opwippen, maar een keer was dat niet voldoende gedaan en de 2e keer was de klap nog harder."

"Voor die lekke banden was ik voor 90% zeker van de overwinning", ging van der Haar verder. "Maar die overige 10% pech besliste er anders over."