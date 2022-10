'Parijs-Roubaix als laatste triomf: Sonny Colbrelli stopt noodgedwongen met koersen'

Sonny Colbrelli stopt op 15 november met koersen. Dat heeft La Gazzetta dello Sport gemeld.

In de Ronde van Catalonië begin dit jaar zakte Sonny Colbrelli na een rit in elkaar. Sindsdien heeft hij een pacemaker en de Italiaanse wielerbond verbiedt om daarmee in het peloton terug te keren.

Colbrelli hoopte nog terug te keren, maar veranderen van team zou weinig veranderen omdat een renner onder de licentie van zijn geboorteland rijdt. Dat zou de zaak dus niet oplossen. Hij vroeg aan de UCI om dan onder Zwitserse licentie te rijden, maar die aanvraag werd verworpen. Zo weet La Gazzetta dello Sport.

Zo lijkt er een vroegtijdig einde te komen aan de carrière van Colbrelli. Op 15 november zouden Colbrelli en zijn team Bahrain-Victorious een persmoment organiseren om zijn pensioen aan te kondigen.

Colbrelli won in zijn carrière 34 koersen. Parijs-Roubaix, het EK en de Brabantse Pijl zijn zijn grootste triomfen.