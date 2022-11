Oleg Tinkov is uit eigen wil niet langer Russisch staatsburger: "Ik haat Poetins Rusland"

Eerder had Oleg Tinkov zich al in niet mis te verstane taal uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Daar blijft het niet bij: op sociale media toonde de 54-jarige Tinkov een certificaat dat aantoont dat hij zijn Russisch paspoort heeft laten beëindigen.

"Ik heb de beslissing genomen om mijn Russisch staatsburgerschap te beëindigen", stond in de inmiddels verwijderde tekst. "Ik wil niet geassocieerd worden met een fascistisch land, dat een oorlog begonnen is met zijn vredevolle buur en dagelijks onschuldige mensen vermoordt. Ik zou me schamen als ik dit paspoort zou houden."

Oleg Tinkov

Russian entrepreneur renounced his Russian citizenship



"I can't see all this and be associated with Putin's fasc!sm! stop working for fasc!sm, abandon their businesses & citizenship.I am ashamed to have this passport": Tinkov