📷 Na namen gaat het richting Frankrijk voor het EK veldrijden: de symbolische overdracht

Het EK veldrijden 2022 in Namen is achter de rug. Volgend jaar zal het in Frankrijk zijn dat de strijd om de Europese titels losbarst.

Het is al langer bekend dat de organisatie van het EK veldrijden 2023 toegewezen is aan Pontchâteau, het plekje in West-Frankrijk waar de veldritwereld inmiddels al vele bezoekjes aan bracht. Na een geslaagde editie in Namen is het aan Pontchâteau om zich een waardige opvolger te tonen.

UEC-VLAG

Een delegatie van de organisatie in Pontchâteau was ook in Namen ter plekke om te zien hoe alles daar in zijn werk ging. Vlak voor de podiumceremonie van de vrouwen beloften verscheen die afvaardiging ook op het podium om de UEC-vlag omhoog te houden.

Een soort van symbolische overdracht zeg maar van Namen naar Pontchâteau. Ook Golazo zal in 2023 weer een drijvende kracht zijn achter de organisatie van het EK veldrijden.