📷 Supporters van Toon Aerts hebben duidelijke boodschap voor de UCI

De supporters van Toon Aerts hebben een heldere boodschap geuit aan het adres van de UCI. De zaak rond de veldrijder blijft inmiddels maar aanslepen.

Ook het EK veldrijden is doorgegaan zonder Toon Aerts, die al maandenlang aan de kant staat sinds hij een afwijkende dopingtest aflegde. Omdat de onduidelijkheid rond zijn persoon blijft, was er onlangs in de cross ook supportersprotest in de vorm van spandoeken. De UCI reageerde hierop door in een statement te benadrukken dat het Aerts niet geschorst heeft en dat het nog geen zicht heeft op de einde van de procedure.

Dat kan de onvrede bij de fans van Toon Aerts duidelijk niet wegnemen. Zaterdag waren toch enkele fans aanwezig op het EK veldrijden in Namen. Bij een podiumceremonie na één van de wedstrijden werd dan ook een spandoek omhoog gehouden met daarop de tekst 'UCI word wakker, Toon karakter!!!"

Een subtiele woordspeling met de naam van hun favoriete crosser. Afwachten maar of er de komende weken toch eindelijk schot in de zaak komt.