Ex-Tourwinnaar stelt zich alvast vragen bij aantal tijdritkilometers in de Tour: "Niet zeker waarom ze dat gedaan hebben"

In de Tour van 2023 zitten wel héél weinig tijdritkilometers en daar stelt ook een ex-Tourwinnaar zich vragen bij.

Volgend jaar zijn er in de Giro meer dan 70 tijdritkilometers. In de Tour beperken ze het tot een tijdrit van 22 kilometer in de Alpen. Remco Evenepoel zal dat zeker in overweging nemen bij het maken van zij keuze. Hij zal niet alleen zijn. Geraint Thomas stelt openlijk de beperkte aantal tijdritkilometers in vraag.

"Ik ben niet zeker waarom ze dat zo gedaan hebben", zegt Thomas in het Japanse Saitama, waar hij was voor het criterium, aan Cyclingnews. "Ik denk dat het teleurstellend is dat er niet meer tijdritkilometers in de grote ronde zitten."

GIRO-DEELNAME EEN OPTIE

Zet het hem aan om misschien in de Giro van start te gaan, in plaats van aan de Tour deel te nemen? "Ik zat daar sowieso aan te denken. De Giro is minder intens, er heerst een bepaalde sfeer. Ik zou er graag nog een keer rijden. Of dat voor het klassement zou zijn of voor ritzeges, is nog afwachten."