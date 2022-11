Joris Nieuwenhuis bij zijn 3e cross 4e op het EK: "Er is nog meer mogelijk"

Joris Nieuwenhuis eindigde 4e op het EK in Namen. Opmerkelijk, want sinds zijn terugkeer naar het veld was het nog maar zijn 3e cross van het seizoen.

Vanuit de achtergrond schoof Joris Nieuwenhuis in Namen geleidelijk aan op. Uiteindelijk leverde hem dat een 4e plaats op. "Ik denk dat de inhoud van de weg me wel hielp", vertelde hij aan Wielerflits. "Ik merkte vooral dat ik op de lange, rechte stukken en de lange klimmen net wat meer dan de anderen over had."

Momenteel heeft Nieuwenhuis niet echt specifieke doelen. "Mijn ambitie is eigenlijk om dit seizoen veel te leren", ging hij verder. "Want er zit nog veel progressie in. Paul Van den Bosch vertelde me dat ik echt nog moet werken aan mijn techniek en dat er dan nog veel mogelijk is. Qua kracht en souplesse zit het wel, maar onderweg maak ik nog te veel fouten."

"Ik wil vooral ritme opdoen, zodat ik vanaf volgend seizoen echt voorin kan meedoen. Mijn prestaties van dit seizoen zijn allemaal mooi meegenomen, maar we willen echt op lange termijn denken."