Luxeknechten Remco Evenepoel: "Tijdens de laatste bergrit van de Vuelta kon je de stress voelen"

Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke zijn nog eens teruggekomen op de laatste bergrit in de Vuelta. Het gevoel voor de rit was anders dan in de voorgaande ritten.

"Voor die laatste bergrit had ik veel stress", vertelde Louis Vervaeke aan Wielerrevue. "Ik had echt faalangst en had echt schrik dat ik niet op de afspraak zou zijn. Ook dat Mas zou aanvallen en dat Remco Evenepoel geïsoleerd zou zitten. Hij zat ook achter mij in de bus en het viel me op dat hij iets stiller was dan normaal, maar als kopman heeft hij dat goed weggestopt."

Ook Ilan Van Wilder voelde voor de rit hetzelfde: "Het was een groot contrast met de rest van de etappes. In de bus was het muisstil en je kon de stress voelen. Je merkte dat ook aan de ontlading na de finish. Het was alsof een baksteen van onze schouders viel. Evenepoel vertelde na afloop dat hij heel zenuwachtig was, maar ik had daar niets van opgemerkt. Zoals iedere dag had hij zijn harde muziek opgezet."