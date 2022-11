Niels Albert heeft advies voor Eli Iserbyt

Niels Albert is analist bij Het Laatste Nieuws. In zijn wekelijkse column kwam hij naast het EK in Namen ook terug op de situatie van Eli Iserbyt.

"Ik hoor dat Eli Iserbyt toch weer een probleem aan de rug heeft", aldus Niels Albert in Het Laatste Nieuws. "Je moet het haast geloven als je naar de resultaten van de laatste weken kijkt. Hij won in Ruddervoorde, de cross die het minst belangrijk voor hem was. Maar Maasmechelen, de Koppenberg en het EK waren dat wel en daar heeft hij geen enkele van gewonnen." Albert ging verder: "Het is aan Eli Iserbyt zelf om te communiceren over zijn rugproblemen. Als hij inderdaad een chronisch probleem heeft, dan levert hij geen hoogstaande prestaties meer. Dan moet hij nu stoppen met crossen en een kantoorbaan zoeken, want chronische problemen krijgt hij niet zomaar opgelost."