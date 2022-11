Paul Herygers: "Hoop dat Van Aert en Van der Poel likkebaardend gekeken hebben, niet dat ze zich laten beïnvloeden"

Ook Paul Herygers was er uiteraard bij in Namen. Zouden Van Aert en Van der Poel gekeken hebben op hun tv naar het EK veldrijden en hoe zouden ze dat beleefd hebben? Een vraag die de moeite waard is om te stellen na het spektakel van zondag.

Eerst ode brengen aan de winnaar natuurlijk: Michael Vanthourenhout. "Vorig jaar pakte Michael Vanthourenhout hier ook uit in gelijkaardige omstandigheden", merkt Herygers op in zijn analyse bij Sporza. "Nu, je moet het wel doen tegen Lars van der Haar die in vorm is. Dat is een grote verdienste." "Vanthourenhout was dit seizoen nog niet de beste. Om dan toch deze trui te winnen, dat maakte het mooi", aldus Herygers. Die is van mening dat ook als Europees kampioen Vanthourenhout geen veelwinnaar zal worden en dat ook niet hoeft. Herygers vergelijkt hem enigszins met oud-crosser Klaas Vantornout en ziet Vanthourenhout sowieso een mooie carrière uitbouwen. GEEN SNELLERE TERUGKEER WVA EN VDP Ruben Van Gucht, die in Namen de commentaarcabine deelde met Herygers, vroeg zich af of Van Aert en Van der Poel likkebaardend naar het EK gekeken zouden hebben. "Ik hoop het. Al hoop ik niet dat ze zich laten beïnvloeden. Ze moeten vooral rust nemen en niet sneller terugkeren dan noodzakelijk", raadt Herygers hen aan om oog te hebben voor het globale plaatje.