Datum voorstelling Soudal Quick-Step bekend

In de wielerwereld zitten ze in het tussenseizoen, maar alle voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn bezig. Zo maakte Soudal Quick-Step bekend wanneer ze het team voor 2023 zullen voorstellen.

Op 6 januari zal het team in Plopsaland de nieuwe outfit voorstellen. Ook zullen Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en Fabio Jakobsen en alle andere renners voorgesteld worden. Dat zal allemaal op het centrale plein van het pretpark doorgaan. Daarna zal er een parade door de rest van het park zijn.

Supporters krijgen ook de kans om heel wat merchandising mee naar huis te nemen. Ook zal er een heus dorp voor Soudal Quick-Step opgetrokken worden. Daar kunnen fans alle sponsors ontmoeten. Natuurlijk krijgen bezoekers ook toegang tot de rest van het park.

You can meet the 2023 Team during the Soudal Quick-Step Family Day at @Plopsa !šŸ¤©



A unique day full of activities for your complete family where you can follow the 2023 Team Presentation and lots more…



šŸ—“ Friday 6th January 2023

