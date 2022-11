Oscar Freire bekent grote fout die hij in het verleden maakte

De Spaanse oud-wielrenner Oscar Freire heeft in een interview met El Mundo teruggeblikt op zijn wielercarrière.

Freire reed van 2003 tot en met 2011 voor Rabobank. Erna koerste hij nog een jaar in het tenue van Katusha. Drie WK-zeges, de groene trui in de Tour en Milaan-Sanremo zijn de belangrijkste prijzen die hij pakte.

En voor Freire had dat wat meer mogen zijn. “Als ik nu terugdenk, had ik agressiever moeten zijn. Dan bedoel ik met name naar mijn ploegen, waarin ik veeleisender had moeten zijn. Ik was lui en zocht het liever zelf uit, terwijl ik tegen Cavendish moest strijden die enkel zijn ploeggenoten hoefde te volgen en 180 meter moest sprinten. Dat heb ik nooit gehad, vooral niet in de Tour. Maar ik heb het ook niet geforceerd en dat is één van mijn grootste fouten als wielrenner”, klinkt het.

Freire zegt dan ook dat hij een grote fout maakte in zijn carrière. “Ik heb vele jaren bij Rabobank doorgebracht en daar gaven ze meer om een Nederlander die als tiende kon eindigen in de Tour dan om mij, terwijl ik etappes of de groene trui kon winnen. Dat is mijn grootste fout: ik had meer van team moeten wisselen om mijzelf te motiveren.”