Pim Ronhaar zegt de beloftecategorie vaarwel: "Top 5 bij de elite is meer waard"

Pim Ronhaar heeft de beloftecategorie vaarwel gezegd. Zo werd het EK in Namen zijn laatste koersfeit in die categorie.

Op het EK in Namen bij de beloften leek Pim Ronhaar lange tijd naar de Europese titel te rijden, maar in de laatste ronde werd hij nog door enkele renners overvleugeld en werd hij pas 5e. Op ruim een halve minuut van Emiel Verstrynge. "Ik had een schakelprobleem, maar Verstrynge was wel de verdiende winnaar", aldus Ronhaar.

Dat EK werd uiteindelijk zijn laatste wapenfeit bij de beloften. Aan Wielerflits vertelde Ronhaar dat hij geen enkele wedstrijd voor de beloften meer zal rijden. "In de wereldbekermanche van Maasmechelen reden Thibau Nys en ik bij de beloften vooraan. Achteraf vergeleken we onze rondetijden met die van de elite. Daaruit bleek dat we konden strijden voor een top 5-plaats bij de elite."

"Voor mij is een plaats in de top 5 bij de elite meer waard dan een 1e of 2e plaats bij de beloften. Ik denk dat ik een redelijk grote stap heb gezet, zeker op de snellere omlopen. Ik ben meer een man voor de zwaardere en modderige omlopen en die moeten dan nog komen. Ik denk dat ik normaal wel top 5 bij de elite kan rijden", besloot Ronhaar.