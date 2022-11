Scan brengt duidelijkheid over blessure van Eli Iserbyt

Eli Iserbyt moest zondag op het EK veldrijden in Namen voortijdig forfait geven door lichamelijke problemen.

Iserbyt had last van pijn in de onderrug en met zijn linkerbeen kon hij geen kracht meer zetten. De nodige onderzoeken brachten nu aan het licht wat er aan de hand is.

Het probleem heet ischialgie, of zenuwwortelpijn in de onderrug. “Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval”, aldus Iserbyt aan Het Nieuwsblad.

De oplossing is in extra behandelingen te vinden. “Met bijkomende rugoefeningen en kiné-behandelingen kan ik mijn seizoen verderzetten.”

Iserbyt kan dan ook gewoon verder crossen. “Ik cross heel graag, en liefst ook veel. Ik ben blij dat ik verder kan. Het komt erop aan nog meer aandacht te besteden aan dit probleem.”