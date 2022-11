Laurens Sweeck sprint naar zege in Beekse Bergen

De wereldbekermanche in de Beekse Bergen is gewonnen door Laurens Sweeck. Hij haalde het in de sprint van Lars van der Haar en Europees kampioen Michael Vanthourenhout.

De eerste editie van de wereldbekercross op de Beekse Bergen heeft voor het nodige spektakel gezorgd. Alles draaide uit op een sprint met maar liefst vijf renners. Iserbyt miste zijn start door uit zijn pedaal te schieten, maar Laurens Sweeck en Lars van der Haar waren wel goed weg. Het tempo lag echter niet te hoog, waardoor er veel mogelijk bleef. Vanthourenhout kon de sprong naar de kop van de wedstrijd gemakkelijk maken. Ook Joris Nieuwenhuis sloot mee aan. Iserbyt bleef achterin, op redelijke afstand. Beetje bij beetje slaagde hij erin dichter te komen, zodat er vijf renners de slotronde ingingen. Vanthourenhout ging op de kop en leek enkele meters te pakken, maar Sweeck controleerde. Iserbyt schoof op naar de derde plaats, maar in de laatste rechte lijn stond er geen maat op Sweeck die het haalde van Lars van der Haar. Vanthourenhout werd derde, Nieuwenhuis vierde en Iserbyt vijfde.