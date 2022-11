Shirin van Anrooij dolgelukkig met eerste zege in Wereldbeker: "Boost voor wat nog komt"

Shirin van Anrooij van Baloise Trek Lions heeft in de Beekse Bergen haar eerste overwinning in de Wereldbeker geboekt.

Van Anrooij was heel blij met haar zege. “Ik moest van dat moment profiteren”, zei Van Anrooij bij Sporza over de situatie in de laatste ronde. “Het viel echt compleet stil en ik wilde vooral wegrijden zodat ik voor hen aan de balkjes zou arriveren, want daar konden zij altijd wat tijd nemen.”

Van Empel en Pieterse springen immers over de balkjes, Van Anrooij niet. “Daarna was het eigenlijk een lange sprint naar de finish. Ze kwamen nog dicht, maar gelukkig haal ik het wel."

De zege doet wel iets met de Nederlandse. “Deze zege betekent echt heel veel voor mij, ik won nog nooit zo'n grote tv-cross, op zo'n hoog niveau. Ik hoop dat dit me een boost geeft voor wat nog komt.”