Sweeck zit stilaan aan zijn topniveau: "Dacht dat de anderen dichter zaten"

Laurens Sweeck heeft zondagmiddag de wereldbekermanche in de Beekse Bergen op zijn naam geschreven.

In een sprint met vijf stond er geen maat op Laurens Sweeck. “Ik was ziek, maar nu ook niet doodziek”, liet Sweeck achteraf weten. “Ik heb twee dagen niet gefietst, maar blijkbaar is dat toch niet zo erg.”

“Ik voelde me niet honderd procent deze week en die rust heeft me duidelijk wel deugd gedaan. Ik was niet beter dan vrijdag in de cross, maar ik was wel in orde. Stilaan benader ik mijn beste conditie.”

De sprint won hij met heel veel overtuiging. “Ik dacht dat de anderen dichter op mijn wiel zaten, maar blijkbaar was het verschil nog vrij groot. Michael Vanthourenhout reed een sterke laatste ronde, hij ging snel nog die bocht in, maar daarna viel hij wel wat stil en had ik nog iets in de benen.”