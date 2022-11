🎥 Wout Van Aert toont zijn nieuwe crossfiets

Wout Van Aert duikt binnenkort het veld. Ondertussen is hij volop aan het trainen.

Op Instagram toonde Wout Van Aert zijn nieuwe crossfiets. Het is een R5-CX van Cervélo, maar de voorvork is in het geel en rood om zo de Belgische tricolore te vormen. Van Aert is namelijk regerend Belgisch kampioen in het veld.

🇧🇪 Wout van Aert has a new cyclocross bike: the Cervélo R5-CX. #woutiscoming pic.twitter.com/NUtLdbQ6zC — Cyclocross24.com (@cyclocross24) November 15, 2022

Daarnaast is Van Aert volop aan het trainen voor het crossseizoen. Op Strava toonde hij dat hij in de bossen van Lichtaart zo'n 45 km in bijna 2 uur had afgelegd.