Jurgen Mettepenningen: "Ik ga ervan uit dat we komend weekend weer een overwinning gaan pakken"

De Belgische ploeg kon zondag voor het eerst niet winnen.

Pauwels Sauzen-Bingoal was voor het eerst dit seizoen niet aan het feest in een cross. Zowel bij de vrouwen als de mannen won iemand die niet van hun ploeg was. Maar zaterdag in Merksplas en zondag in Overijse verwacht Jurgen Mettepenningen gewoon weer een overwinning.

"Van Empel start zaterdag niet, enkel in Overijse want ze rijdt geen Superprestige. De eerste die ze rijdt is op 27 december in Zolder, ook de laatste voor onze ploeg. Het parcours van zondag in Overijse gaat haar zeker liggen", zegt hij in Cross van Play Sports.

"Michael en Eli zijn altijd goed in Merksplas en Overijse. Met Eli is het een beetje afwachten nu met die zenuwpijn, die stralingspijn in zijn bovenbeen. Volgens de arts rijdt hij momenteel aan 90% van zijn vermogen. Maar naar mijn gevoel kan Eli ook winnen aan 95% en laat ons hopen dat we Eli daar nog naartoe kunnen krijgen voor dit weekend", zei de manager nog.

"Hij heeft al erg veel problemen gehad en ik hoop dat het ergste nu achter de rug is. Michael is goed, heel goed, hij gaat zeker zijn rol spelen, zeker zijn ding doen. Het plan is om dit weekend weer als blok te gaan rijden, als blok te gaan werken en zeker elkaar te helpen. Ik ga er van uit dat we komend weekend weer een overwinning gaan pakken. Zowel bij de dames als bij de heren", besloot hij.