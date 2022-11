"Wil het wel eens zien in de kerstperiode of Nieuwenhuis er dan niet bovenuit zal steken"

De Nederlander keerde onlangs terug van de weg naar het veld en dat lijkt steeds beter te gaan.

Joris Nieuwenhuis (26) verraste toen hij op 1 oktober aankondigde dat hij zich weer volop op de cross wil gaan focussen. De Nederlander reed de afgelopen jaren vooral op de weg en reed onder meer twee keer de Tour en dit jaar nog de Vuelta uit.

Sinds zijn terugkeer lijkt het als maar beter te gaan. In Maasmechelen was hij nog elfde, maar op het EK werd hij al knap vierde en ook in de Beekse Bergen deed hij lang vooraan mee. Ook daar werd hij vierde. Met zijn inhoud van de weg lijkt Nieuwenhuis die vorm allicht ook lang aan te kunnen houden. Ook Niels Albert denkt dat.

"Hij was wereldkampioen bij de beloften voor hij een wegwielrenner werd. En nu is hij terug van weg geweest. Nieuwenhuis is wel vierde geworden zondag. Ik wil het wel eens zien, in de kerstperiode, wanneer andere renners stilaan vermoeid raken, of Nieuwenhuis er dan niet bovenuit gaat steken", zegt hij bij HLN.