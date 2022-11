Nederlandse dominantie in veldrijden bij de vrouwen overduidelijk: de rest komt er niet aan te pas

De dominantie van de Nederlandse vrouwen is meer dan duidelijk dit seizoen.

Dat Nederland bij de vrouwen dominant is, is al langer duidelijk. Vooral Fem van Empel domineert met 8 overwinningen en drie tweede plaatsen. Maar ook de andere Nederlandse rensters zoals Betsema, Alvarado, Pieterse en Van Anrooij konden al winnen.

Als er gekeken wordt naar de belangrijkste klassementen, de Wereldbeker, de Superprestige en X²O-Trofee dan is de Nederlandse dominantie overduidelijk. Na zes manches in de Wereldbeker, drie manches in de Superprestige en één in de X²O-Trofee was elk podium volledig Nederlands.

In de Koppenbergcross werd de Amerikaanse Honsinger vierde, in alle andere negen crossen was zelfs de vierde een Nederlandse. En in de Superprestige en X²O-Trofee doen Van Empel, Pieterse en Van Anrooij dan meestal nog niet mee. Zelfs dan zijn er andere Nederlanders zoals Alvarado, Betsema en Van der Heijden die opstaan.

En het is niet dat er zoals bij de mannen nog toppers moeten bijkomen. Het is wachten op een uitschieter van de Belgen Cant en Norbert Riberolle, de Amerikaanse Honsinger, de Britse Bäckstedt of de Hongaarse Vas.