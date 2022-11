Ook op de Wereldbeker veldrijden in Benidorm is alcohol niet toegelaten door Spaanse wet

De fans buiten Spanje kunnen voor een verrassing komen te staan.

De Wereldbeker veldrijden trekt op 22 januari voor de voorlaatste manche naar Benidorm. De Spaanse kuststad is voor het eerst organisator van een Wereldbeker veldrijden.

Net zoals op het WK voetbal in Qatar zullen fans daar moeilijk of zelfs niet aan alcohol geraken op de cross. Vooral in België is het traditie dat er tijdens de cross al eens een paar pintjes gedronken worden.

Dat zal in Benidorm echter anders zijn. Door een Spaanse wet uit 1990 mag immers geen alcohol verkocht worden tijdens sportwedstrijden. Ook in de Spaanse voetbalstadions is dit al langer gekend.

De organisatie van de cross zou nog in overleg zijn met de stad Benidorm om die wet toch te omzeilen, dat meldt Het Nieuwsblad.