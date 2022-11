Opgelet!: Mathieu van der Poel, Tom Pidcock en co starten zondag in Hulst vroeger dan normaal

Zondag zal het programma in Hulst anders dan normaal zijn. Dat komt door bijzondere omstandigheden.

Zondag om 14 uur spelen de Rode Duivels tegen Marokko. Op dezelfde dag is er de wereldbekermanche in Hulst. De organisatie probeerde eerst om een andere datum te versieren, maar dat haalde niets uit.

Daarom werd er beslist om het programma om te gooien. De vrouwen starten al om 11 uur. Om 12.15 uur volgen de mannen. Daarna kunnen voetbalfans via de grote schermen nog naar de Rode Duivels zien.

Wie niet in het voetbal geïnteresseerd is, kan nog altijd naar de koers kijken. In de namiddag zijn er nog enkele wedstrijden. De junioren mannen vertrekken om 14 uur. Daarna zijn er nog de nieuwelingen (jongen om 15.15 uur en meisjes om 15.17 uur).