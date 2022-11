Voorbeschouwing Wereldbeker Hulst: Pakt Mathieu van der Poel meteen uit bij zijn rentree?

Tijdens de Vestingscross in Hulst staat de zevende manche van de Wereldbeker op het programma. Opgelet: de cross wordt rond de middag gereden.

De cross in Hulst verhuisde op de kalender van begin januari naar eind november. Op 2 januari van dit jaar won Tom Pidcock er voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar, Wout van Aert werd vierde. Bij de vrouwen won Lucinda Brand voor Puck Pieterse en Annemarie Worst.

Hulst vormt dit jaar ook het decors voor de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld. Door de WK-match van de Rode Duivels werd beslist om de het startuur te vervroegen. De vrouwen rijden al om 11u, de mannen om 12u15.

Parcours

Het parcours van de cross in Hulst wordt gereden op en rond de Vestingwerken. Op het technische parcours met enkele stevige klimmetjes komen de grote namen al snel naar voor.

Die beklimmingen zijn op een paar dijken in Hulst en de renners rijden ook door de bekende molen.

🔜 On Sunday, we travel to Hulst in the Netherlands for the ‘Vestingcross’. 🇳🇱 Who will win on this twisting course? 🏆 #CXWorldCup pic.twitter.com/0081WfKGm8 — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) November 23, 2022

Favorieten vrouwen

In Overijse won Fem van Empel voor de tweede keer dit seizoen niet in de Wereldbeker. Haar landgenote Puck Pieterse demonstreerde. En ook Shirin Van Anrooij, winnares in de Beekse Bergen zal er weer bij zijn. De drie rijden zaterdag in tegenstelling tot anderen niet in Kortrijk.

Pieterse en Van Anrooij wonnen elk hun eerste Wereldbekercross en zullen de smaak te pakken hebben. Fem van Empel gaat dan weer op zoek naar haar eerste overwinning sinds haar Europese titel in Namen.

Daarachter komen nog drie Nederlandse dames, met Alvarado, Betsema en Brand. Lukt het een van eens om de drie jonge veulens achter zich te laten? De drie zijn ook de laatste drie winnaars bij de vrouwen en kunnen dit parcours dus zeker aan.

Favorieten mannen

Mathieu van der Poel reed vorig jaar maar twee crossen en moet dus bijna helemaal achteraan starten in Hulst. Op het parcours in Hulst is inhalen geen sinecure en het is maar de vraag of Van der Poel helemaal vooraan zal komen bij de toppers van de voorbije weken.

Michael Vanthourenhout, de winnaar in Overijse, moet dit parcours ook zeker aankunnen, ook al geraakte hij er nog niet verder dan een vierde plaats. Man in vorm Laurens Sweeck lijkt tegenwoordig elk parcours aan te kunnen en kan leider worden in het klassement.

Dan moet hij wel afrekenen met Eli Iserbyt. De vraag is hoe veel last hij van zijn blessure zal hebben. Uittredend winnaar Tom Pidcock zal ook gebrand op een eerste overwinning in zijn regenboogtrui. En dan zijn er nog de Nederlanders Lars van der Haar en Joris Niewenhuis, die ook weer vooraan zullen meestrijden