Indrukwekkend begin, foutjes en prima tweede deel: Van der Poel wint bij rentrée, Pidcock geeft op met kapot wiel

Eindelijk was het zover: de rentrée van Mathieu van der Poel in het veldrijden. Ondanks enkele foutjes was Van der Poel ook meteen de beste in Hulst.

Van der Poel begon bij zijn rentrée in het veld van op de vierde rij. Het was dus zaak om nergens achter een opstopping vast te zitten. Dat lukte dankzij een schitterend wedstrijdbegin van de viervoudig wereldkampioen, die met fenomenale manoeuvres de ene na de andere crosser oprolde. In geen tijd nam hij de leidersplaats over van Van der Haar, die de kopstart voor zijn rekening had genomen.

Dat was indrukwekkend, maar het was toch ook opletten om zich niet te vergalopperen. Twee foutjes zorgden er ook voor dat Van der Poel de koppositie moest afstaan en zelfs werd teruggeslagen naar de achtste plaats. Toch iets te overhaast dus.

MACHINE VDP SLAAT NA FOUTJES WEER AAN

Het waren Pidcock en Sweeck die na een eerder afwachtend begin nu de eerste posities innamen. Langzaam maar zeker begon de machine weer aan te slaan bij Van der Poel. De Nederlander begon weer aan zijn jacht naar de kop van de koers. Na een foutje van Pidcock was die ook opnieuw voor hem.

Het duurde dan niet lang meer of de rest had begrepen hoe het zat: een ontketende Van der Poel reed nu echt weg van de tegenstand. Lagen de podiumplaatsen vast? Neen, want in de cross kan altijd wel wat gebeuren. Vraag maar aan Tom Pidcock. Die was op weg naar de tweede plaats, maar in een afdaling kwam het warempel tot een wielbreuk.

PODIUMPLAATS GAAN VLIEGEN VOOR PIDCOCK

Met een kapotte fiets had het geen zin om nog tot aan de finish te lopen, de podiumplaats was toch al gaan vliegen. Pidcock stapte bijgevolg uit de wedstrijd. Voor Van der Poel geen hindernissen meer: de Nederlander won deze Wereldbekermanche. De tweede plek was dus voor Laurens Sweeck. Iserbyt ging nog voorbij Van der Haar naar plaats 3.