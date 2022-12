Ex-Olympisch kampioen, wereldkampioen en Girowinnaar Ercole Baldini overleden

Ercole Baldini is overleden. Hij was in de jaren '50 een te duchten tegenstander.

In de jaren '50 was Ercole Baldini een van de beste renners. Hij was zowel op de piste als op de weg een te duchten tegenstander. Zijn bijnaam was ook de 'Trein van Forli'.

In 1956 werd Baldini in Melbourne Olympisch kampioen bij de amateurs. Ook verbeterde hij het werelduurrecord. Hij reed 46,394 km ver, wat iets verder dan Jacques Anquetil was. Een jaar later werd hij nationaal kampioen en won hij de Trofeo Baracchi.

In 1958 werd Baldini opnieuw Italiaans kampioen. Daarnaast pakte hij na een solo ook de wereldtitel. Ook won hij de Giro door onder meer 4 ritten te winnen.